Verdi-Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden fortgesetzt

Gießen (dpa/lhe) - Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Hessen werden heute fortgesetzt. Schwerpunkt der Protestaktionen wird nach Angaben der Gewerkschaft Verdi Mittelhessen sein. Arbeitsniederlegungen seien in der öffentlichen Verwaltung der Stadt Gießen, im Landkreis Gießen sowie in den Kreisen Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill geplant. Auch Kitas sollen betroffen sein. In Gießen ist zudem Uhr ein Demonstrationszug vorgesehen. Die Gewerkschaft rechnet mit mehrere hundert Teilnehmern.