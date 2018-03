Verdi entscheidet über Warnstreiks im Frankfurter Nahverkehr

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Kommenden Montag (26. März) wird der S-Bahn-Tunnel unter der Frankfurter Innenstadt wegen Bauarbeiten für zwei Wochen gesperrt. Zusätzlich könnte es zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr der Stadt kommen. Heute will die Gewerkschaft Verdi über einen möglichen eintägigen Ausstand in der nächsten Woche entscheiden. Betroffen sein könnten U- und Straßenbahnen, die eigentlich die fehlenden S-Bahn-Verbindungen ersetzen sollten. Die Verdi-Tarifkommission tritt am Vormittag zusammen.