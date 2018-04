Verdi legt mit Warnstreiks den Nahverkehr in Wiesbaden lahm

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben am Mittwochmorgen in Wiesbaden den Nahverkehr lahmgelegt. Wie eine Sprecherin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sagte, begannen die Arbeitsniederlegungen mit der Frühschicht um 05.00 Uhr. Weitere Warnstreiks waren im Gesundheitswesen in West- und Südhessen angekündigt. «Das rollt jetzt im Laufe des Tages an», sagte die Sprecherin. Kundgebungen sind in der Landeshauptstadt und in Darmstadt geplant.