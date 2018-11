Verdi ruft am «Black Friday» zum Streik bei Amazon auf

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Streik am wichtigen Schnäppchenjagd-Tag: Am sogenannten Black Friday hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu einem Ausstand beim US-Onlinehandelsriese Amazon in Bad Hersfeld aufgerufen. Er habe mit der Nachtschicht begonnen und solle 24 Stunden dauern, teilte Verdi in der Nacht zum Freitag mit. Angaben zur Streikbeteiligung wurden zunächst nicht gemacht. Verdi will erreichen, dass die Amazon-Mitarbeiter nach den Tarifbedingungen des Einzel- und Versandhandels bezahlt werden. Amazon lehnt das ab und orientiert sich an der Vergütung in der Logistik-Branche.