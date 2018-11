Verein Little Home baut Holzhütte für Obdachlose

Darmstadt (dpa/lhe) - Es ist 3,2 Quadratmeter groß und steht auf vier Euro-Holzpaletten: Das Häuschen für Obdachlose in der Darmstädter Innenstadt. Der Verein «Little Home» aus Köln hat am Samstag dort seine 63. Holzhütte für Menschen ohne Wohnung in Deutschland gebaut. Die Idee, Obdachlosen einen festen abschließbaren Ort zurückzugeben, sei ihm in einem Gespräch mit einer wohnsitzlosen 33-Jährigen am Kölner Hauptbahnhof gekommen, sagte Vereinsgründer Sven Lüdecke. Damit setze bei vielen Obdachlosen ein Umdenken ein und sie fänden allmählich zurück ins normale Leben. 23 Menschen habe der Verein in Wohnraum und 16 in Arbeit vermittelt.