Verfahren gegen Ali B. im Irak wäre nicht möglich

Wiesbaden (dpa) - Nach der Festnahme des Tatverdächtigen im Fall Susanna im Irak hofft die Wiesbadener Staatsanwaltschaft auf eine Auslieferung des 20-Jährigen. Das könnte aber kompliziert werden. «Wir haben wenig Erfahrung, wie sich der Irak in so einer Lage verhält», sagte eine Sprecherin der in dem Fall verantwortlichen Staatsanwaltschaft am Freitag.