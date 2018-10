Verfassungsreform: Erste Ergebnisse deuten auf Zustimmung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der Volksabstimmung zur Verfassungsreform in Hessen ist der erste Wahlkreis ausgezählt. In Waldeck-Frankenberg I haben die Wähler jeden der 15 Änderungsvorschläge angenommen, wie am Montag aus Daten des Statistischen Landesamtes in Wiesbaden hervorgeht. Die Zustimmung liegt demnach bei fast allen Punkten bei mehr als 80 oder teils sogar bei 90 Prozent und darüber. Die Wähler konnten die Änderungen am Sonntag im Ganzen ablehnen oder annehmen, sich bei einzelnen Punkten aber auch anders entscheiden.