Verfassungsschutz: Radikalisierungsgefahr bei Realität Islam

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine Gruppierung mit verfassungsfeindlichen Bestrebungen sammelt in hessischen Städten Unterschriften gegen ein Kopftuchverbot. Aktivisten von Realität Islam hätten seit Mitte Mai in Frankfurt, Offenbach, Hanau und Rüsselsheim für ihre Kampagne geworben, teilte das hessische Landesamt für Verfassungsschutz am Mittwoch mit. Zuvor hatte der Radiosender hr-Info darüber berichtet. Die Unterschriftensammlung richtet sich gegen das Vorhaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung, Mädchen unter 14 Jahren das Kopftuchtragen in der Schule zu verbieten.