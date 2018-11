Verfassungsschutz warnt vor Rückenwind für Rechtsextreme

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Verfassungsschutzpräsident Robert Schäfer hat eindringlich vor einem wachsenden Rechtsextremismus gewarnt. Neben der unverändert hohen Gefährdung durch den internationalen islamistischen Terrorismus bereite ihm diese Entwicklung «größte Sorge», sagte er beim 20. Herbstgespräch des Landesamts für Verfassungsschutz am Mittwoch in Wiesbaden. Rechtsextremisten verspürten derzeit «einen Rückenwind, der nicht aufhören will zu wehen».