Verfolgungsfahrt nach Unfall bis zum Frankfurter Flughafen

Mainz/Frankfurt (dpa) - Eine Verfolgungsfahrt nach einem Unfall auf der A 60 hat am Freitag die Polizei in Atem gehalten. Der 27-jährige Fahrer eines Kleintransporters war bei Mainz-Hechtsheim auf ein Auto aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Zunächst hielt er auf dem Seitenstreifen und sprach mit dem anderen Autofahrer, einem 35-Jährigen aus dem hessischen Main-Kinzig-Kreis. Als dieser ein Warndreieck aufstellte, sprang der 27-Jährige in sein Auto und gab Gas. Der andere Autofahrer nahm die Verfolgung auf und rief die Polizei an. Er folgte weiter dem 27-Jährigen, ebenso wie eine Streife der Autobahnpolizei. Fortlaufend gab er der Mitteilung zufolge seine Position durch. Am Frankfurter Flughafen fuhr der 27-Jährige schließlich auf das Cargo-Gelände und konnte von Polizeibeamten gestellt werden.