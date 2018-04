Verfrühter Sommer endet mit Blitz und Donner

Offenbach (dpa/lhe) - Mit Spitzentemperaturen von bis fast 28 Grad und viel Sonne haben die Hessen ein sommerliches Wochenende mitten im April genießen können. Am wärmsten war es am Samstag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Südhessen und im Rhein-Main-Gebiet: So kamen die Menschen in Darmstadt bei 27,8 Grad gehörig ins Schwitzen, in Michelstadt im Odenwald wurden 27,5 Grad gemessen. In Frankfurt waren es 27,3 und in Offenbach 26,3 Grad.