Vergebliche Wels-Fangaktion: Stadt prüft weiteres Vorgehen

Offenbach (dpa/lhe) - Nachdem der angeblich kükenfressende Wels in einem Offenbacher Teich nicht gefangen werden konnte, prüft die Stadt, ob überhaupt noch Handlungsbedarf besteht. «Wir wissen nun dank der Aktion durch einen sehr erfahrenen Berufsfischer mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass es den erwarteten großen Wels in dem Gewässer nicht oder nicht mehr gibt», sagte Stadtsprecher Fabian El Cheikh am Montag. Am Samstag hatte der Fischer seine Netze in dem Teich im Dreieichpark ausgeworfen, machte aber statt eines erwarteten anderthalb Meter langen Raubfischs nur ein wesentlich kleineres Exemplar aus, das buchstäblich durch die Maschen schlüpfen konnte.