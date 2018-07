Vergessene Gräber: Fund überrascht Kirche

Blick auf die in der in der Kasseler Karlskirche freigelegten Gruften. Foto: Uwe Zucchi

Blick auf die in der in der Kasseler Karlskirche freigelegten Gruften. Foto: Uwe Zucchi

Kassel (dpa/lhe) - Ein ungewöhnlicher archäologischer Fund ist bei Renovierungsarbeiten in der Kasseler Karlskirche entdeckt worden. Arbeiter legten einen halben Meter unter dem Kirchenboden 27 gemauerte Grabanlagen frei. Bestattungen in Kirchen seien früher durchaus üblich gewesen, sagte Ausgrabungsleiter Thilo Warneke am Donnerstag bei der Präsentation des Funds. Dass sie allerdings ein solches Ausmaße annehmen und die Gräber aus Backsteinen gemauert sind, sei besonders.