Vergewaltigung einer Elfjährigen: Polizei hofft auf Hinweise

Ende September 2017 soll die Vergewaltigung geschehen sein. Seitdem seien über 1000 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Ein konkreter Täterhinweis sei aber noch nicht dabei gewesen. «Es gibt bislang leider keine neuen Erkenntnisse», so die Polizeisprecherin.

Ein zwischen 40 und 45 Jahre alter Mann soll die Elfjährige damals frühmorgens an einer Bushaltestelle in Hünstetten-Limbach in sein Auto gezerrt und sich dann auf einem Parkplatz an ihr vergangen haben. Daraufhin habe er sie zur Schule ins benachbarte Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) gebracht.

Die Ermittler hatten sich kurz nach dem sexuellen Übergriff mit einem Phantombild und Beiträgen in sozialen Netzwerken an die Öffentlichkeit gewandt. Die Staatsanwaltschaft setzte eine Belohnung von 3000 Euro aus.