Verhandlungen bei Neuer Halberg Guss weiter ohne Ergebnis

Frankfurt/Main (dpa) - In den Gesprächen über einen Sozialplan beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) gibt es nach den Fortschritten der vorigen Woche nach Angaben der IG Metall weiter kein Ergebnis. Man sei nach einer neuen Verhandlungsrunde in Frankfurt wieder auseinandergegangen, teilte die Gewerkschaft am Dienstagabend mit. Der IG-Metall-Bezirkschef für Berlin, Brandenburg und Sachsen, Olivier Höbel, erklärte, beide Seiten müssten sich um eine Einigung bemühen: «Trotz geringer Annäherung am heutigen Tag befinden sich IG Metall und Arbeitgeber in ihren Positionen weit voneinander entfernt.» Bei Abfindungen und Ausstattung einer Transfergesellschaft seien die Erwartungen der Gewerkschaft bisher nicht erfüllt.