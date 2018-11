Verhandlungen über Betriebsrat bei Sun Express

Eine Boeing 737-800 der Fluggesellschaft SunExpress Deutschland startet vom Flughafen in Frankfurt am Main. Foto: Christoph Schmidt/Archiv +++

Frankfurt/Main (dpa) - Bei der Lufthansa-Beteiligung Sun Express soll es bald Verhandlungen über einen Betriebsrat für das fliegende Personal geben. Man werde noch in diesem Jahr mit den Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und UFO Gespräche über einen entsprechenden Tarifvertrag aufnehmen, erklärte eine Sprecherin der Fluggesellschaft am Montag in Frankfurt auf Anfrage.