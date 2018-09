Verhandlungen über Dieselfahrverbot in Frankfurt beginnen

Ein Fahrverbotsschild für Fahrzeuge mit Diesel-Motor bis Euro 5 steht an einer Straße in Hamburg. Foto: Bodo Marks/Archiv

Ein Fahrverbotsschild für Fahrzeuge mit Diesel-Motor bis Euro 5 steht an einer Straße in Hamburg. Foto: Bodo Marks/Archiv

Wiesbaden (dpa) - Das Wiesbadener Verwaltungsgericht verhandelt heute über ein mögliches Dieselfahrverbot in Frankfurt. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte geklagt, weil unter anderem in Hessens größter Stadt Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft überschritten werden. Das Gericht hat angekündigt, voraussichtlich noch nach der mündlichen Verhandlung am Mittwoch eine Entscheidung zu verkünden. Weitere Klagen gegen Wiesbaden, Darmstadt und Offenbach sollen zu einem späteren Zeitpunkt Thema werden.