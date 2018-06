Verkehrsbetriebe machen Druck auf Schwarzfahrer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einer gemeinsamen Kontrollaktion sind die Frankfurter Verkehrsunternehmen und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) am Mittwochnachmittag gegen das Schwarzfahren vorgegangen. Mehr als 100 Kontrolleure waren an zwei Frankfurter U-Bahn-Stationen, in Straßenbahnen sowie mehreren Buslinien im Einsatz. Wer im Rahmen der Aktion «Gelbe Karte für Schwarzfahrer» erwischt wurde, erhielt allerdings nur eine Verwarnung.