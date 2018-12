Verkehrsclub fordert besseres Frankfurter Straßenbahnangebot

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Verkehrsclub VCD in Hessen spricht sich für ein verbessertes Straßenbahnangebot in Frankfurt aus. «Unter dem Druck der Dieselklage und mit Blick auf ihre Klimaschutzziele sollte die Stadt mehr auf die Straßenbahn setzen. Diese transportiert sehr viele Fahrgäste, komfortabel, schnell und völlig abgasfrei in die Stadt», fordert VCD-Sprecher Heiko Nickel in einer Mitteilung am Samstag. Vorhandene Konzepte seien verschleppt worden und fehlten heute. Die Entwicklung des innerstädtischen Angebots gebe wenig Grund zur Freude.