Verkehrsdezernent für Fernbahntunnel unter Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Projekt eines Fernbahntunnels unter Frankfurt stößt bei der Stadt auf große Gegenliebe. Dass die Bundesregierung einen solchen Tunnel in den Bereich «Vordringlicher Bedarf» des Bundesverkehrswegeplans hochgestuft habe, könne «einen ungeheuren Qualitätssprung in der Verkehrsinfrastruktur des Rhein-Main-Gebietes» bedeuten, erklärte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) am Mittwoch. Diese Entscheidung eröffne die Chance, die Probleme des Eisenbahnknotens Frankfurt langfristig zu lösen.