Verkehrsminister: Autobahnbrücken in Hessen sind sicher

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Autobahnbrücken sind nach Aussage von Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sicher. «Man kann ohne Bedenken über jede Autobahnbrücke im Land fahren», sagte er am Donnerstag bei einer Baustellenbesichtigung der Salzbachtalbrücke in Wiesbaden. «Brücken und insbesondere Autobahnbrücken in Hessen unterliegen einem engmaschigen Kontrollsystem, damit Schäden und Beeinträchtigungen frühzeitig entdeckt werden.»