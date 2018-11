Verkehrsminister setzt auf Einführung eines Seniorentickets

Wiesbaden/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) setzt auf die Einführung eines Seniorentickets in Hessen. Das Land werde in der Aufsichtsratssitzung des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) einen entsprechenden Prüfauftrag anstoßen, sagte der Minister vor dem Treffen am Dienstag in Frankfurt. «Was wir mit dem Schülerticket angefangen haben, wollen wir mit dem Seniorenticket fortsetzen.»