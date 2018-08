Verkehrspolitik der Landesregierung stößt auf Kritik

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Opposition im Hessischen Landtag hat die Verkehrspolitik der Landesregierung kritisiert. «Die Straßen sind so glatt wie ein Babypopo, aber darunter ist alles in einem desolaten Zustand», sagte der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Jürgen Lenders, am Donnerstag in Wiesbaden. Die Landesregierung sehe tatenlos zu, was auch zu immer mehr Stau in Hessen führe.