Verkehrsverbund RMV verkauft Bahntickets in Handy-App

Potsdam (dpa/lhe) - Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) verkauft als erster Zusammenschluss seiner Art über seine Smartphone-App Fahrscheine des Bahn-Fernverkehrs. RMV-Kunden könnten dies ab sofort tun, teilten der RMV und die Deutsche Bahn bei einer Konferenz am Dienstag in Potsdam mit. Umgekehrt sind die Fahrkarten des RMV in der Bahn-App DB Navigator erhältlich.