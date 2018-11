Verkehrsverbund kündigt besseres Angebot an

Kassel (dpa/lhe) - Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) will Busse und Züge im ländlichen Raum öfter fahren lassen. Man starte zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember eine entsprechende Angebotsoffensive, sagte eine NVV-Sprecherin am Freitag in Kassel. Auch werde es mehr Möglichkeiten geben, mit dem Öffentlichen Personennahverkehr unterwegs zu sein. Unter anderem würden einige Buslinie in höherem Takt fahren, auf anderen Strecken werde das Angebot am Wochenende von Anruf-Sammel-Taxis auf Busse umgestellt.