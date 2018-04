Vermeintlicher Bankmitarbeiter ergaunert 8000 Euro

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein falscher Bankmitarbeiter hat eine Seniorin um 8000 Euro erleichtert. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, suchte der Mann die Frau am Dienstag in Darmstadt auf und teilte ihr mit, dass ihr Konto überzogen sei. Der Betrüger forderte sie auf, ihm 3000 Euro zu übergeben, damit das Konto ausreichend gedeckt sei. Die Seniorin bat den Mann ihn die Wohnung und überreichte ihm dort die geforderte Summe. Nachdem dieser verschwunden war, bemerkte die Frau, dass weitere 5000 Euro fehlten. Es sei unklar, wie der Verdächtige an dieses weitere Geld gelangte und ob er einen Komplizen hatte, berichtete die Polizei.