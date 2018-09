Vermisste Geschwister in Hamburg wieder aufgetaucht

Schlangenbad/Hamburg (dpa/lhe) - Entwarnung im Fall der beiden seit Samstag vermissten Kinder aus der Taunus-Gemeinde Schlangenbad: Die Geschwister sind wohlbehalten bei ihrem Vater in Hamburg gefunden worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entdeckten Beamte die beiden Geschwister am Dienstagabend bei ihrem Vater in der Hansestadt und brachten sie in eine Jugendhilfeeinrichtung. Es werde nun ermittelt, wie genau die Kinder nach Hamburg gekommen sind, sagte eine Sprecherin. Wo sie nun hinkämen, sei noch offen. Hierzu müssten sich die Jugendämter Hamburg und Bad Schwalbach abstimmen.