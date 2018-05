Vermisster Schwimmer tot in Kasseler Bugasee entdeckt

Kassel (dpa/lhe) - Der im Kasseler Bugasee vermisste Schwimmer ist tot aufgefunden worden. Der Körper des 33-Jährigen sei am Dienstag an der Wasseroberfläche treibend gesichtet und anschließend von der Feuerwehr geborgen worden, sagte ein Sprecher der Kasseler Polizei. Ein Mitarbeiter der Stadt hatte bei Arbeiten auf einer Brücke die Leiche entdeckt. Der 33-jährige Bewohner eines nahen Flüchtlingsheims war vor einer Woche vermisst gemeldet worden. Eine mehrtägige Suchaktion in dem Badesee war ergebnislos verlaufen.