Vermutlich Millionenschaden bei Zugunfall in Buseck

Derzeit laufen die Reparaturarbeiten an der Unfallstelle, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Kassel am Donnerstag sagte. Ein Lkw-Fahrer war dort am Dienstag nach den bisherigen Erkenntnissen trotz Rückstaus auf einen Bahnübergang gefahren. Ein nahender Zug krachte in den Lkw, der Lokführer und eine Zugbegleiterin wurden schwer verletzt. Die Zahl der leichtverletzten Reisenden stieg mittlerweile auf 15. Die Ermittlungen dauern an.

Die Züge auf der Strecke Gießen-Alsfeld können wieder fahren, müssen aber an der Unfallstelle ihr Tempo drosseln. Bei dem Zusammenstoß wurden die Schranken und die Signalanlage zerstört. Daher sicherten weiterhin Bahnmitarbeiter den Übergang, sagte der Polizeisprecher. (dpa/lhe)