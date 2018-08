Vermutlich getöteter 71-Jähriger wird obduziert

Eppertshausen (dpa/lhe) - Eine Obduktion soll Klarheit in den Fall eines vermutlich getöteten 71-Jährigen in Eppertshausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) bringen. Wie Staatsanwalt Jens Neubauer in Darmstadt am Freitag sagte, soll die Leiche des Mannes am Freitag genauer untersucht werden. Erste Ergebnisse würden nicht vor Montag erwartet.