Verräterischer Geruch aus Fenster: Drogenplantage entdeckt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Dank des verräterischen Geruchs aus einem offenen Fenster hat die Polizei eine Drogenplantage in Frankfurt entdeckt. Der bislang unbekannte Züchter habe in der Wohnung insgesamt 113 Hanfpflanzen groß gezogen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zunächst hatten Zeugen den süßlichen Geruch bemerkt und die Polizei am Montag alarmiert. Erst war befürchtet worden, dass der Geruch von einer Leiche stammen könnte. Nach dem Öffnen der Tür entdeckten die Beamten dann die professionell betriebene Plantage. Der Eigentümer muss noch ermittelt werden.