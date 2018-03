Versandhandel mit nordhessischer «Ahler Wurscht» nimmt zu

Kassel (dpa/lhe) - Die «Ahle Wurscht» kommt immer öfter auf dem Postweg zum Kunden. «Der Versandhandel wird wichtiger», sagte Heinz Müller, Obermeister der Fleischerinnung Hersfeld-Rotenburg am Donnerstag in Kassel. Dort fand die 3. nordhessische «Ahle Wurscht-Meisterschaft» statt. Laut Müller kommen auch junge Kunden auf den Geschmack der Wurstspezialität, blieben aber nicht zwangsläufig in Nordhessen wohnen. Deshalb nehme die Zahl der versendeten Würste zu. Rund jeder zweite Metzger biete mittlerweile Versandhandel an, erklärte Müller.