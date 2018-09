Versorgung behinderter Menschen soll neu geregelt werden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Unterstützung behinderter Menschen in Hessen soll sich künftig stärker an deren persönlichen Wünschen orientieren. Das sieht ein entsprechender Gesetzentwurf von CDU und Grünen vor, mit dem die Zuständigkeiten bei der Versorgung neu regelt werden sollen. Nach der Debatte am Dienstag im Hessischen Landtag in Wiesbaden wurde für den Gesetzentwurf der Regierungsfraktion eine dritte Lesung angesetzt.