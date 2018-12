Verspätungen im Rhein-Main-Gebiet

Frankfurt/Main/Mainz (dpa/lhe) - Bahnpendler im Rhein-Main-Gebiet brauchen am Freitagmorgen etwas mehr Zeit und Geduld: Auf mehreren S-Bahn-Strecken gibt es Ausfälle und Verspätungen. Wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) auf seiner Internetseite mitteilte, sorgen einerseits Bauarbeiten am Bahnhof Frankfurt-Rödelheim zu Verzögerungen für die vier dort fahrenden S-Bahn-Linien. Eine Signalstörung zwischen Rüsselsheim und Raunheim sowie eine Weichenstörung in Mainz beeinträchtigen die Linien S8 und S9 auf der stark frequentierten Strecke Main-Frankfurt über Wiesbaden und den Frankfurter Flughafen.