Verspätungen und Zugausfälle: ICE-Strecke Frankfurt-Leipzig

Gotha (dpa) - Wegen eines Notfalleinsatzes auf den Gleisen im Bahnhof Gotha sind am Samstag auf der viel befahrenen Strecke zwischen Leipzig und Frankfurt am Main mehr als fünf Stunden lang Züge ausgefallen. In einem ICE bei Gotha saßen Reisende stundenlang fest. Der Notfall hatte sich gegen 8.15 Uhr ereignet, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte.