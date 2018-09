Verteidigung beantragt neuneinhalb Jahre für IS-Extremisten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess gegen einen bereits verurteilten IS-Extremisten haben die Verteidiger am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt neuneinhalb Jahre Haft für ihren Mandanten beantragt. Der 32 Jahre alte Abdelkarim E.B. habe sich neben der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland auch der Beihilfe zu Kriegsverbrechen schuldig gemacht, hieß es im Schlussvortrag. Anders als die Bundesanwaltschaft, die das Filmen einer Folterszene in der nordsyrischen Stadt Aleppo durch den Angeklagten als Mittäterschaft gewertet wissen will, stuften die Rechtsanwälte die Rolle ihres Mandanten im Kreise der IS-Kämpfer entsprechend geringer ein.