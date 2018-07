Vertriebsverbot für Luxusprodukte im Internet zulässig

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Oberlandesgericht Frankfurt hat einem Einzelhändler untersagt, Luxus-Parfüm über die Internet-Plattform amazon.de zu vertreiben. Die Richter gaben in dem am Donnerstag verkündeten Urteil der Klage der Firma Coty Germany GmbH statt, die exklusive Parfüms und Kosmetika nur über autorisierte Händler vertreibt. Dem Urteil zufolge muss es das Unternehmen nicht hinnehmen, dass ihre Artikel über «nicht autorisierte Drittunternehmen» wie beispielsweise die Internet-Plattform vermarktet werden (Az. 11 U 96/14). Der Rechtsstreit zwischen Coty und der Parfümerie Akzente GmbH läuft bereits seit dem Jahr 2014. Das Landgericht Frankfurt hatte damals die Klage zurückgewiesen. Das Oberlandesgericht sah im Berufungsverfahren in den vertraglichen Einschränkungen für den Vertrieb einen möglichen Verstoß gegen EU-Wettbewerbsrecht und legte den Fall daher dem Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg vor.