Vertuschter Mord: Ermittler appellieren an Zeugen

Mainz/Gießen (dpa) - Im Fall eines vor mehr als 20 Jahren als Unfall getarnten Mordes haben die Ermittler in einer Fernsehsendung an mögliche Zeugen appelliert, sich zu melden. «Es gibt auf jeden Fall Mitwisser der Tat», sagte der Gießener Staatsanwalt Thomas Hauburger am Mittwochabend in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst». Und gerade an diese wolle man sich wenden und appellieren, sich zu melden. «Jede Kleinigkeit kann wichtig sein.»