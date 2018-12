Verunglückter Güterwagen geborgen: Bahnhof Neuhof frei

Neuhof (dpa/lhe) - Züge können wieder regulär durch den Bahnhof Neuhof in Osthessen fahren. Spezialisten konnten dort einen am Freitag verunglückten Güterwagen in der Nacht auf Montag bergen, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Kesselwagen war mit dem leicht brennbaren Kühlmittel Methylchlorid gefüllt, das das zentrale Nervensystem stören kann.