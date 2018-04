Verurteilter IS-Kämpfer erneut in Frankfurt vor Gericht

Ein Zeugentisch in einem Verhandlungssaal im Landgericht in Frankfurt. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum zweiten Mal muss sich ein bereits verurteilter Kämpfer der Terrormiliz IS seit Donnerstag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) verantworten. Dem 32-Jährigen werden Kriegsverbrechen in Syrien zur Last gelegt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, im November 2013 in der Nähe der Stadt Aleppo einen Mann mit Schlägen, Tritten und Folterdrohungen zu einer bestimmten Aussage gebracht zu haben. Er habe die Tat mit einem Mobiltelefon gefilmt, heißt es in der Anklage, die zu Prozessbeginn verlesen wurde.