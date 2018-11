Verwaltungsgericht: Büdingen muss NPD Stadthalle überlassen

Gießen/Büdingen (dpa/lhe) - Die Stadt Büdingen muss nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Gießen ihr Bürgerhaus der NPD für einen Parteitag zur Verfügung stellen. Die Partei habe einen Anspruch darauf, weil die Halle eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde sei, befanden die Richter am Mittwoch (Az.: 8 L 5636/18.GI). Die Stadt in der Wetterau hatte die Veranstaltung am Samstag (17. November) mit der Begründung verhindern wollen, die NPD habe für die Nutzung keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen.