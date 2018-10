Verwirrter Rentner von Gleisen gerettet

Kassel (dpa/lhe) - Ein 84-jähriger Rentner ist in Kassel von einem Lokführer eines Güterzuges von den Gleisen gerettet worden. Der Senior war am Sonntag verwirrt im Bereich der Wolfhager Straße auf der Bahnstrecke Richtung Rangierbahnhof Kassel umhergelaufen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der Mann lebt in einer Seniorenwohnanlage und galt dort bereits als vermisst. Die Bundespolizei brachte den Mann unversehrt zurück. Für vier Züge hatte der Vorfall Verspätungen von rund 20 Minuten zur Folge.