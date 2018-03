Videos zu türkischer Militäroffensive: Ditib in der Kritik

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der umstrittene Moscheeverband Ditib sorgt mit unterstützenden Videos für die türkische Militäroffensive in Nordsyrien für Besorgnis bei Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU). Es gebe zwar keinen Anlass, die Zusammenarbeit mit dem Moscheeverband beim islamischen Religionsunterricht sofort zu beenden, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Wiesbaden. Die Vorgänge würden aber in die Gesamtbewertung einfließen, ob die Partnerschaft mit Ditib beim bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht über das Jahr 2018 hinaus fortgesetzt wird. Der Hessische Rundfunk hatte zuvor über die Videos berichtet.