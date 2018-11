Viele Einschränkungen durch Bauarbeiten am Wiesbadener Kreuz

Wiesbaden (dpa/lhe) - Autofahrer in Westhessen sollten sich vor dem kommenden Wochenende mit Umleitungen und Einschränkungen im Straßenverkehr vertraut machen. Denn am Wiesbadener Kreuz steht von Samstag auf Sonntag erneut eine vorübergehende Vollsperrung an, wie Hessen Mobil am Mittwoch mitteilte. Grund dafür ist der Einbau von Fertigteilen für den neuen Brückenbau der Autobahn 3 über die Autobahn 66. Auf der A66 werden von Samstag 20 Uhr bis Sonntag 14 Uhr in diesem Bereich alle durchgehenden Fahrstreifen in jeweils eine Richtung sowie drei indirekte Verbindungsrampen gesperrt.