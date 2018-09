Viele Paare schließen Ehe für alle in Hessen

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Die Ehe für alle kommt nach ihrem Start vor knapp einem Jahr in vielen hessischen Städten gut an. In den vergangenen zwölf Monaten haben im Regelfall mehr schwule und lesbische Paare geheiratet, als im Vorjahreszeitraum gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften geschlossen wurden. Exakte landes- oder bundesweite Zahlen gibt es nach Auskunft des Bundesverbandes der deutschen Standesbeamten (BDS) nicht, weil keine offiziellen Statistiken geführt werden.