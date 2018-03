Viele Verletzte bei Unfall zwischen Straßenbahn und Lkw

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel sind am Montagmorgen eine Straßenbahn und ein Lastwagen zusammengestoßen. Im Stadtteil Oberzwehren wurden dabei mindestens 15 Menschen verletzt, wie ein Polizeisprecher am Vormittag sagte. Die Feuerwehr nannte in einer Mitteilung 16 Verletzte, darunter zwei Schwerverletzte. Kurz nach dem Unfall am Montagmorgen war zunächst von sieben Verletzten die Rede gewesen.