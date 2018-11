Viele Wolken und Regen: Wochenende wird ungemütlich

Offenbach (dpa/lhe) - Regenschirm auf und warme Kapuzenjacke an: Zum meteorologischen Winteranfang am Wochenende (1. Dezember) müssen sich Hessen auf vielen Wolken und aufkommenden Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, dürfte es in den kommenden Tagen gebietsweise zu starken Windböen kommen. So zeigt sich der Himmel schon am Freitag meist bedeckt und es kommt stellenweise zu Regen.