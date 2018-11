Vier Fischkonserven bringen Mann hinter Gitter

Kassel (dpa/lhe) - Vier Fischkonserven haben einen Mann in Nordhessen hinter Gitter gebracht. Der 43-Jährige war in einem Supermarkt in Kassel dabei erwischt worden, als er die insgesamt sechs Euro teuren Dosen stehlen wollte, wie die Polizei am Donnerstag in Kassel mitteilte. Als die Beamten den Mann am Mittwoch kontrollierten, stellten sie jedoch fest, dass noch Ermittlungen gegen ihn laufen - unter anderem wegen Körperverletzung und Bedrohung. Da der mutmaßliche Dieb in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde er kurzerhand festgenommen. Er sollte noch am Donnerstag im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens vor den Richter kommen.