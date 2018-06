Vier Jahre Haft nach Messerattacke auf Baustelle

Bauarbeiter sind auf einer Baustelle in Frankfurt am Main beschäftigt. Foto: Arne Dedert/Archiv

Bauarbeiter sind auf einer Baustelle in Frankfurt am Main beschäftigt. Foto: Arne Dedert/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer Messerattacke auf einer Baustelle in Frankfurt-Sachsenhausen ist ein 49-Jähriger zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Obwohl sein 32 Jahre alter Kollege durch den Stich in die linke Brusthälfte nicht lebensgefährlich verletzt worden war, ging das Landgericht Frankfurt von einem versuchten Tötungsdelikt aus. «Wer mit dem Messer dort einsticht, dem ist alles egal», hieß es am Mittwoch zur Begründung.