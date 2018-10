Vier Niederlagen: Darmstadt vor «großer Herausforderung»

Darmstadt (dpa/lhe) - Darmstadts Trainer Dirk Schuster will nach vier Niederlagen in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30/Sky) bei Jahn Regensburg in die Erfolgsspur zurückkehren. «Ich bin sehr optimistisch, dass wir uns das Erfolgserlebnis selbst verdienen können», sagte er am Freitag. «Auch in den vergangenen vier Spielen waren wir immer in der Chance, etwas mitzunehmen. Die Mannschaft ist absolut konkurrenzfähig.»